“No sé por qué carajo me compré un Lamborghini”: Sergio Agüero se arrepiente de haber comprado ese auto

En 2014, Sergio ‘Kun’ Agüero adquirió un Lamborghini Aventador, sin embargo, parece que no fue una buena compra pues ha admitido que ahora “tiene telarañas”.

El delantero argentino se arrepintió de comprar el superdeportivo pues no lo ha usado: “No sé por qué diablos compré un Lamborghini”, dijo al programa de televisión Santo Sábado.

“Debe haber recorrido unos 1,200 km (745 millas) en seis años, apenas lo he usado. He estado pensando durante dos años acerca de para qué diablos compré ese auto. Ahora lo único que hace es enfriarse por la lluvia; tiene telarañas y todo”.

Check out Sergio Aguero's @Lamborghini. Take it @MCFC pay well then? pic.twitter.com/mWyg10aqq4

— webuyanycar.com (@webuyanycar) February 5, 2015