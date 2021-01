PGA rompe acuerdo para disputar torneo de golf en campo de Trump tras incidentes en el Capitolio

La Asociación Profesional de Golf (PGA) anunció que no disputará su campeonato de 2022 en el Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey, porque hacerlo sería “perjudicial” para su marca.

El presidente de la PGA, Jim Richerson, hizo el anuncio en un video publicado el domingo por la noche en la web de la organización sin mencionar los motivos concretos por los que consideran “perjudicial” asociarse con ese club de golf en particular.

PGA president Jim Richerson on moving the 2022 PGA Championship from Trump's golf club: "It has become clear that conducting the PGA Championship at Trump Bedminster would be detrimental to the PGA of America brand." pic.twitter.com/4l1Y8OL30D

— The American Independent (@AmerIndependent) January 11, 2021