IRS: Las razones por las que aún no recibes el segundo cheque de estímulo y acciones para reclamar el pago

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El próximo 15 de enero es la fecha estipulada por ley para que el Servicio de Rentas Internas (IRS) en coordinación con el Departamento del Tesoro culminen el envío de la mayoría de cheques de estímulo correspondientes a la segunda ronda.

Las autoridades gubernamentales han indicado que si para ese día las personas elegibles para el pago no lo han recibido, deberán solicitarlo en una declaración de impuestos durante la temporada contributiva que se avecina a través de un “Crédito de recuperación de reembolso”.

Una de las causas principales para que un beneficiario no reciba el dinero que le corresponde en virtud de la Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 2021, aprobada en diciembre en el Congreso de Estados Unidos, es no haber declarado impuestos.

El IRS basa el procesamiento de los cheques de estímulo, principalmente, en la información de contribuyentes en sus archivos para establecer el pago correspondiente y así procesar el envío. En la primera ronda de pagos, millones de personas no recibieron el pago del que eran acreedores porque el IRS no contaba con sus datos personales.

La herramienta “Non-filers” fue habilitada en la primavera pasada para que los estadounidenses elegibles al cheque de estímulo sometieran su información al IRS y poder tramitar el envío. Pero el servicio ya no está disponible desde el 21 de noviembre.

Ahora, la opción que le queda a las personas que no recibieron el primero y segundo cheque es solicitar, o uno de éstos, es solicitar el mismo como crédito contributivo en la planilla.

Aparte de no haber declarado impuestos por los pasados años, al menos otras seis circunstancias podrían evitar que usted reciba el “Pago de impacto económico” automáticamente.

A continuación detallamos las posibles causas:

1. Su declaración de impuestos del 2019 no ha sido procesada

Si usted envío su declaración de impuestos en papel, podría estar entre las devoluciones no procesadas aún por el IRS. La agencia acumula millones de piezas en papel que no pudieron ser examinadas el año pasado debido a la emergencia por coronavirus y el cierre de oficinas. Lo anterior ha provocado incluso retrasos en los envíos de reembolsos por impuestos. Recuerde que para determinar el monto de cheque de estímulo, la entidad lo hace con base a los ingresos que reporta. Si el IRS no ha verificado su información contributiva, muy probablemente recibirá los cheques de estímulo que le corresponde fuera de la fecha determinada.

2. El cheque está en camino

Es posible que el IRS ya haya tramitado su pago, pero el mismo esté en ruta a través del sistema de correos.

Quedan tres días para que se cumpla la fecha límite del 15 de enero, por lo que existe la posibilidad de que llegue próximamente.

Si usted no le suministró a la agencia la información de su cuenta bancaria para depósito directo del dinero, el mismo llegará por correo ya sea mediante tarjeta de débito o cheque en papel.

Es probable, que si no recibe el dinero electrónicamente a su cuenta, el IRS lo haya tenido que procesar por alguna de las vías anteriores, y esto hace que el dinero tarde más en llegar.

3. Tiene nueva cuenta de banco

Si usted habilitó una nueva cuenta de banco o en una cooperativa de crédito y el IRS no cuenta con información del cambio, experimentará retrasos en la llegada del dinero. La agencia utiliza los datos en sus archivos. Pero si una cuenta fue cerrada porque usted tiene una nueva, la institución financiera devolverá los fondos al IRS. En estos casos, la oficina podría enviarle un cheque en papel por correo. Pero si eso no ocurre, deberá solicitar el “Crédito de reembolso por recuperación”.

4. Problemas con compañías preparadoras de impuestos

Empresas como TurboTax y H&R Block alertaron a sus clientes de retrasos en el desembolso de los fondos de estímulo porque el IRS depositó el dinero en una cuenta temporal y no en la del contribuyente. En algunas instancias se suponía que el IRS enmendaría el error y redirigiría el dinero a la cuenta correspondiente. Si eso no ocurre, deberá comunicarse con la compañía preparadora para próximos pasos. Pero, muy probablemente, deberá solicitar el pago adeudado junto con su declaración de impuestos.

5. Es indocumentado y no está casado (a) con una persona que es ciudadana

El estatuto aprobado provee para que indocumentados casados con cónyuges que tienen permiso para estar en el país también reciban los fondos.

Como parte de la primera ronda de pagos de $1,200 dólares en virtud de la ley CARES, este grupo -tanto la persona con documentación como la que no- fueron excluidos de la ayuda. En otros casos, extranjeros sin documentación legal no recibirán la ayuda.

6. Simplemente, usted no es elegible

Parece una causa obvia, pero no lo es tanto. Muchas personas no prestan atención a los requisitos de elegibilidad por ingresos (AGI) para los cheques de estímulo y pierden de vista que no cuentan con los criterios para ser acreedores del pago. La ley establece que son elegibles para recibir la ayuda económica, los solteros que ganen $87,000 dólares anuales o menos; mientras que en el caso de parejas que declaran en conjunto, deben generar no más de $150,000.