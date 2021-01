Podría recibir hasta $100,000 dólares de multa la persona que escribió “Trump” en la espalda de un manatí

Un manatí en Florida fue mutilado este fin de semana cuando un video mostró que en la espalda del animal estaba grabada la palabra “TRUMP“.

A medida que Estados Unidos continúa llevando ante la justicia a los manifestantes que asaltaron de manera violenta el Capitolio la semana pasada, a cientos de kilómetros de Washington se descubrió un tipo de violencia diferente. Un grupo de personas mutiló la espalda de un manatí raspando en su espalda la palabra “Trump”, según reportó el Citrus Country Chronicle.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos está investigando el acoso que sufrió el manatí que fue reportado durante el fin de semana cuando nadaba sobre el río Homosassa, al norte del estado de Florida. En un video difundido se puede observar las letras raspadas sobre la espalda del mamífero que indican el grado de trauma que sufrió.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn

— 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021