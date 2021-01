Elon Musk recomendó el uso de Signal en lugar de WhatsApp, pero una confusión provocó un error

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, recomendó a sus seguidores utilizar el servicio de mensajería de Signal en lugar de WhatsApp, una mensajería que provee mayor seguridad y privacidad frente a los cambios que ha anunciado la filial de Facebook, pero la recomendación provocó un error entre inversionistas.

Sin un comentario previo, a través de su cuenta de Twitter, el CEO de Tesla y SpaceX, escribió: “Usa Signal”.

En 2018 el multimillonario eliminó las páginas oficiales de Facebook de Tesla y SpaceX. WhatsApp, propiedad de la empresa de Mark Zuckerberg se enfrenta a una polémica debido a las políticas de privacidad que están alertando a los usuarios sobre los datos que comparten. La firma de mensajería instantánea aclaró que por el momento el almacenamiento de datos compartidos solo es para las cuentas de WhatsApp Business.

“Todos los usuarios serán notificados dentro del chat si el negocio con el que están hablando ha optado por usar Facebook para administrar y almacenar sus mensajes de WhatsApp. Este es un servicio opcional que ofrecemos”, aseguró la firma.

Tras el anuncio de Musk en Twitter las acciones de una compañía llamada Signal Advance subieron un 527% el jueves y otro 91% el viernes, pasando de 60 centavos a $7.19 dólares. Pero había un error.

Signal Advance fue fundada en Texas con el nombre de Biodyne en 1992 y ofreció servicios a trabajadores médicos y jurídicos. La compañía modificó su enfoque hacia el uso de la tecnología en el cuidado de la salud y cambió su nombre a Signal Advance. Las acciones de la compañía han sido poco negociadas desde que llegaron al mercado en 2014.

Signal, la compañía a la que Musk se refirió en su tweet, es operada por una organización sin fines de lucro y sirve como una alternativa a las aplicaciones de mensajería de texto como Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram y el servicio de mensajería de Apple. Signal aclaró en Twitter que no tiene nada que ver con la empresa Signal Advance.

“Es comprensible que la gente quiera invertir en el crecimiento de Signal, pero no somos nosotros”, escribió la compañía de mensajería Signal. “Somos un 501c3 independiente y nuestra única inversión es en su privacidad”, escribió en un mensaje de Twitter.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf

— Signal (@signalapp) January 8, 2021