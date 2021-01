¿Cuánto dinero podrías obtener con la llegada del tercer cheque de estímulo?

Las victorias de los dos demócratas en la segunda vuelta de las elecciones al Senado de Georgia podrían significar que un tercer cheque de estímulo podría llegar para los estadounidenses en los próximos meses.

Eso proporcionaría un apoyo financiero crucial para los hogares que están recibiendo pagos de $600 dólares, un esfuerzo que ha sido criticado tanto por los demócratas como por algunos republicanos por hacer muy poco para ayudar a las familias que están luchando contra la pandemia del coronavirus.

Si los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock han derrotado a los actuales senadores republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, el resultado generará una división de un 50-50 entre los senadores demócratas y republicanos, por lo que la vicepresidenta electa Kamala Harris deberá otorgar el voto de desempate. Esto facilitaría la aprobación de otro proyecto de ley de alivio de estímulo, que el presidente electo Joe Biden apoya, según los analistas políticos y financieros.

Un nuevo pago de impacto económico vendría después del proyecto de ley de $900,000 millones de dólares que el presidente Donald Trump retrasó y criticó los pagos de $600 dólares como “ridículamente bajos”. Los demócratas y algunos republicanos habían apoyado un cheque de estímulo de $2,000 dólares por persona, pero el esfuerzo fracasó debido a la oposición del líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell.

The debate over $2,000 isn’t some abstract debate in Washington. It’s about real lives.

Hardworking Americans need help, and they need it now.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 5, 2021