Las descargas de Signal se disparan un 4,200% después que WhatsApp anunció que compartirá datos personales con Facebook

Las aplicaciones Signal y Telegram, rivales de WhatsApp, recibieron un gran impulso después de que la aplicación de mensajería anunciara el miércoles que compartiría algunos de los datos de los usuarios con Facebook, su empresa matriz.

WhatsApp informó a los usuarios que tendrían que aceptar que Facebook y sus filiales recolectarán los datos de WhatsApp, incluyendo números de teléfono y ubicaciones antes del 8 de febrero o perderían el acceso a la aplicación. Desde entonces, WhatsApp ha aclarado que esto sólo afecta a los usuarios fuera de la Unión Europea y del Reino Unido, asegurando que el cambio “no afecta en modo alguno a la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares”.

Los datos de la empresa de análisis de aplicaciones Sensor Tower muestran que Signal, un servicio de mensajería encriptada, experimentó un enorme aumento en el número de usuarios tras el anuncio de WhatsApp.

Durante el 6 al 10 de enero la aplicación Signal incrementó en 7.5 millones de descargas en todo el mundo a través de la App Store y de Google Play, según informó Business Insider lo que representó un aumento del 4,200% con respecto a la semana anterior.

Signal recibió el respaldo de Elon Musk y Edward Snowden. Musk escribió en su cuenta de Twitter: “Usa Signal”, que tuvo un inesperado efecto al enviar a la alza las acciones para la compañía Signal Advance que nada tiene que ver con la empresa de mensajería

El servicio de mensajes encriptados Telegram hizo que más usuarios descargaran su servicio. En el mismo período de tiempo, acumuló 9 millones de nuevos usuarios, un 91% más que la semana anterior. El mayor número de descargas en ambas compañías se registró en India donde Signal registró 2.3 millones de nuevos usuarios y Telegram 1.5 millones.

El segundo mercado más grande de Signal es Estados Unidos, donde más de 1 millón de usuarios instalaron la app en sus dispositivos móviles. El repentino aumento de las descargas causó que el servicio de verificación se hiciera más lento de manera temporal.

El 7 de enero Signal informó en su cuenta de Twitter que “Los códigos de verificación están actualmente retrasados en varios proveedores porque mucha gente nueva está tratando de unirse a la aplicación en este momento (apenas podemos registrar nuestra emoción). Estamos trabajando con los proveedores para resolver esto lo más rápido posible. No renuncies”.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021