Dr. Fauci: Broadway no debe reabrir hasta completar vacunación nacional en otoño 2021; más parálisis económica en Nueva York

“Creo que dependerá completamente de la adopción de vacunas por parte de la gente del país y específicamente de la gente de Nueva York”, comentó anoche el Dr. Anthony Fauci, al ser consultado sobre cuándo Broadway podría reactivarse, siendo un sector vital para el turismo y la economía local.

Fauci, considerado el médico de enfermedades infecciosas más importante del país, dijo en una entrevista con NBC que si las personas se inoculan en la primavera cuando la vacuna esté disponible para el público en general, los neoyorquinos y todo el país podrían volver a la normalidad a fines del verano o principios del otoño de 2021.

En referencia a cuántas personas se refería sobre Broadway, agregó: “Dado que Nueva York tiene muchos turistas, probablemente será el país entero”.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH) y nativo de Brooklyn (NYC), indicó que un regreso a la normalidad significaría que el 75 u 85% de las personas necesitarían vacunarse, y que aquellos con afecciones subyacentes son una alta prioridad.

Los cálculos de Fauci retrasan aún más las últimas estimaciones de regresar a finales de mayo 2021, hechas por la la Liga de Broadway (TBL), la asociación comercial que representa a los productores y regula las presentaciones en la llamada meca teatral del mundo, conformada por 41 teatros de al menos 500 asientos, que además inciden en sectores paralelos vitales en Nueva York, como hotelería y restaurantes.

“Más de 97 mil trabajadores dependen de Broadway. El impacto económico para la ciudad es de $14.8 mil millones de dólares”, resumió Pix11.

Los turistas nacionales y extranjeros conforman la mayoría del público asistente a obras de teatro y musicales en NYC. Tras el cierre histórico el 12 de marzo, en cuatro oportunidades TBL ha anunciado fechas de regreso: el 13 de abril y 7 de septiembre de 2020, y luego enero y mayo 2021.

TBL no ha comentado las declaraciones de Fauci. Sin vacunas, los teatros no tienen claros los protocolos sanitarios a seguir, tratándose de salas acostumbradas a vender cientos de entradas por función para sobrevivir en taquilla. Ello, además de docenas de empleados presentes en y detrás del escenario.

Mientras, las calles paralelas de los famosos teatros de Times Square lucen un abandono inédito, con cierres de negocios, lo que ha atraído la indigencia y hasta tráfico de drogas, en medio del auge del crimen y el desempleo que vive la ciudad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacaron también ayer que los trabajadores de la salud y los residentes de centros de atención deberían ser los primeros en recibir la vacuna COVID-19, desde mediados o finales de diciembre.

Una vez que comience a reactivarse la economía, se estima que tardaría al menos cuatro años para que el turismo se recupere como industria en Nueva York.

Dr. Anthony Fauci tells @NBCNewYork that IF "75-85 percent of the people in the country get vaccinated" April to June 2021, and it's everybody not just those w/ high priority, then Broadway could return "as you get into late summer and early fall" https://t.co/GUli7jmGLE

— New York Theater (@NewYorkTheater) December 2, 2020