Estados Unidos acusa de terrorismo a líderes de la MS-13 que tienen nexos con cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación

En su cruzada contra la organización criminal MS-13, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó la acusación por delitos de terrorismo contra los líderes de mayor rango de esa pandilla.

Un gran jurado liberó los cargos en Central Islip, Nueva York, contra 14 de los líderes de la MS-13, la cual se conoce actualmente como Ranfla Nacional, por actividades durante más de dos décadas en EE.UU.

“La acusación formal implica a los señalados ​​de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración narcoterrorista”, indica el documento de 31 páginas.

La investigación concluyó que este grupo criminal se expandió en México para apoyar en los actos criminales de grupos del narcotráfico, incluidos Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los implicados operaron como organización criminal transnacional en El Salvador, Estados Unidos, México y otros lugares, apunta el Departamento de Justicia.

Los implicados son Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”, ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional.

También se imputan a Fredy Ivan Jandres-Parada, alias “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”; César Humberto Lopez-Larios, alias “El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners”, y Hugo Armando Quinteros-Mineros, alias “Flaco de Francis”. Todos están prófugos, son altamente peligrosos y podrían estar armados.

El FBI lanzó una campaña para ubicar a cualquiera de los implicados, para lo cual piden reportar cualquier dato al 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713).

En el esfuerzo para ubicar a estas personas también se suman agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En conjunto, ambas dependencias ofrecen hasta $20,000 dólares en recompensas por información que ayude a su captura y condena.

The #FBI is offering a reward of up to $10,000 for information leading to the arrest of Hugo Armando Quinteros-Mineros, wanted for his alleged involvement in the direction of MS-13 activity in the United States, Mexico, and El Salvador: https://t.co/gNrU9f7OIA pic.twitter.com/RGwuchxSrm

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) January 14, 2021