Macaulay Culkin de acuerdo con quitar a Donald Trump de ‘Home Alone 2: Lost in New York’

El actor Macaulay Culkin se ha unido a la campaña que cientos de fans de la película ‘Home Alone 2: Lost in New York’ han iniciado para eliminar la escena en donde aparece Donald Trump.

La petición de una mujer en Twitter comenzó la cadena de apoyo de los fans de la famosa cinta cinematográfica que se ha convertido en un clásico navideño.

“Petición para reemplazar digitalmente a Trump en ‘Home Alone 2’, con Macaulay Culkin de 40 años”, escribió la usuaria ‘rae’.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

El actor de 40 años respondió con una sola palabra el tuit, el cual ha recibido miles de reacciones y comentarios.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Por su parte, algunos fans comenzaron a realizar ediciones sobre el video original para reemplazar la cara de Trump por la de otros actores.

Dicha campaña comenzó debido a la indignación colectiva en redes sociales en rechazo a lo que ocurrió en el Capitolio hace unos días.

Sin embargo, la petición no podrá ser realizada aunque tuviera la posibilidad, ya que, de acuerdo a una entrevista que le realizaron al actor Matt Damon en 2017, el aún presidente habría pedido aparecer en la cinta a cambio de que pudieran filmar las escenas en el Hotel Plaza, el cual había adquirido recientemente.

