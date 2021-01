¿Qué deben saber los neoyorquinos mayores de 65 años para lograr vacunarse contra el COVID-19?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una extrema dosis de paciencia y especialmente mucho tiempo para obtener una cita vía internet o por teléfono, se requiere para lograr ser inmunizado contra el COVID-19 en la Gran Manzana. El proceso para los adultos mayores hasta ahora puede ser aún más complicado, cuando se cumple un mes que inició un plan de vacunación que en la ciudad solo ha alcanzado al brazo del 3.60% de la población.

Cientos de personas mayores de 65 años y sus familiares acudieron este jueves al nuevo centro de vacunación masiva en ‘The Armory Track and Field’, en el Alto Manhattan, habilitado por la Gobernación de Nueva York en asociación con NewYork-Presbyterian, con la certeza de que solo con ser elegibles, serían inoculados. En la puerta un funcionario solo les garantizaba un papel con las vías para obtener la cita.

Varios residentes de Washington Heights relataron que en general la comunicación para programar la inoculación implica horas. Y, no siempre, la prolongada espera culmina con la confirmación de una hora, una fecha y un lugar.

Así fue la experiencia de la dominicana Yomaira Picona quien esta semana ha intentado, sin éxito, apartar una cita para que su madre de 89 años pueda ser vacunada.

“Ayer mi hijo duró dos horas y media pegado esperando por la línea telefónica que facilitó la Ciudad y nunca le atendieron. Hoy vine personalmente a este nuevo centro, tampoco logré nada. Fui al hospital y fue imposible”, contó Picona.

¿Y los ancianos que viven solos?

La experiencia de la también quisqueyana Marisol García de 68 años, no fue distinta. Su intento fue por el sistema de citas habilitado por la Ciudad vía internet, para facilitar la información de cada centro de vacunación, en donde se requiere cargar una serie de datos para que el sistema asigne un sitio y una fecha de manera automática.

“Yo quisiera saber cómo van hacer miles de ancianos que viven solitos y no tienen familia que les llene este formulario. Cuando anunciaron que abrirían estos centros, asumimos que era para dar más facilidades a las personas mayores. ¡Pero no! Esta semana mi familia ha tratado de entrar a esa plataforma y no logran nada. Por eso vine personalmente y me dieron solo un papel para que llamara”, compartió García quien desde el lunes trata de ubicar una locación para ser vacunada.

Entre tanto, la colombiana Diana Mejías, de 45 años, comentó que pudo conectar rápidamente con el sitio digital de vacunas de la Gobernación, aunque en su caso, su abuela de 87 años que vive en la avenida Cabrini de Washington Heights deberá esperar hasta el 25 de enero para inmunizarse en ‘The Armory’ el único centro disponible, por ahora, en el Alto Manhattan.

No hay excepción: Se requieren citas

Actualmente la vacuna se proporciona a personas de 65 años o más, maestros y trabajadores de la educación, socorristas, trabajadores de seguridad pública, trabajadores de transporte público, trabajadores de supermercados, proveedores de atención médica y personal con contacto directo con pacientes.

Las autoridades de Salud de Nueva York han insistido que para tener acceso a las vacunas en los centros instalados, tanto por la Alcaldía como por la Gobernación, sin excepción, en todos los sitios se realizan únicamente con cita programada.

Ninguno de los sitios abiertos en los cinco condados inocularán a las personas, así estén en el grupo elegible y no tengan programada una cita. Además se subraya que si actualmente no es elegible, no se realicen registros ni llamadas que colapsarían aún más los sistemas.

Antes de este proceso, se deberá completar el ‘Formulario de Vacunación COVID-19 del estado de Nueva York’, que será requerido por quien administra el fármaco.

Hay otros requisitos. Si es elegible para la vacunación en función de su trabajo, debe tener un comprobante de empleo, como una tarjeta de identificación de empleado, una carta de su empleador u organización afiliada, o un talón de pago reciente a su cita.

Las personas mayores de 65 años deben tener además de la constancia de la cita, un comprobante de edad.

“Fíjate la ironía. Dentro de muchos hospitales hay médicos y empleados con todas las facilidades para ponérsela y la rechazan. Para nosotros, los adultos mayores todo es lento. Esto lo vemos como una salvación para vivir más y reunirnos sin tanto miedo con nuestros seres queridos”, reaccionó la mexicana Luisa Orozco de 70 años, quien tomó un tren desde El Bronx hasta la estación 168 St para ir al ‘The Armory Track and Field’ asumiendo como muchos que con solo ser elegible podía ser “pinchada” con la primera dosis.

La Ciudad acerca las vacunas a NYCHA

En medio de un proceso que ha sido calificado como “lento” en la ciudad de Nueva York y con una meta ambiciosa de administrar los nuevos fármacos de Pfizer o Moderna a un millón de neoyorquinos en enero, este jueves el alcalde Bill de Blasio anunció la apertura de nuevas clínicas de vacunación en desarrollos de vivienda pública de NYCHA especiales para residentes mayores de 65 años.

Los centros de inmunización se abrirán en las casas Van Dyke I y II en Brooklyn, Cassidy Lafayette Houses en Staten Island y Polo Grounds Towers en Manhattan este fin de semana. Con planes de expandirse a diferentes sitios de la ciudad en las próximas semanas.

“Nuestra prioridad ha sido llegar a los adultos mayores en las comunidades de color más afectadas por esta pandemia. Y con nuestros socios de NYCHA y otras agencias, estamos haciendo precisamente eso”, dijo la comisionada del Departamento de Adultos Mayores de Ciudad (DFTA), Lorraine Cortés-Vázquez.

De acuerdo con las pautas de la Ciudad, el personal de los centros para personas mayores dentro de estos desarrollos de NYCHA se comunicaran con los adultos mayores para asegurarse de que se vacunen y tengan la ayuda que necesitan para hacerlo.

¿Cómo y dónde vacunarse?

Todas las personas mayores de 65 años o las elegibles a ser vacunados en el grupo 1A y 1B tienen dos formas para saber cómo y dónde vacunarse, y hacer una cita: la línea telefónica 877-VAX-4NYC y la página de internet nyc.gov/vaccinefinder

tienen dos formas para saber cómo y dónde vacunarse, y hacer una cita: la línea telefónica y la página de internet nyc.gov/vaccinefinder En el estado de Nueva York, puede usar la aplicación “¿Soy elegible” y https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ para verificar su elegibilidad y horario.

El Estado de Nueva York también tiene una línea directa de vacunación a la que puede llamar para programar una vacuna: 1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829).

El nuevo sitio de vacunación en el 216 de la Avenida Fort Washington en la esquina de 169th Street establecido en ‘The Armory Track and Field’ ofrece vacunas COVID-19 a personas mayores de 65 años con citas programadas desde este jueves.

con citas programadas desde este jueves. Para hacer una cita en este nuevo sitio los pacientes de NewYork-Presbyterian de 65 años o más pueden usar el portal para pacientes en línea ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian Connect.

Los pacientes que no tienen una cuenta de Connect y las personas mayores de 65 años que no son pacientes de ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian pueden configurar una cuenta visitando VaccineTogetherNY.org.

Así se mueve la vacuna en NYC