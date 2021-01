Imagen de camión de mudanzas en la Casa Blanca se hace viral en redes como Twitter

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

WASHINGTON – La imagen de un camión de mudanzas ante la Casa Blanca se ha hecho viral en las redes sociales donde numerosos internautas celebran lo que definen como el inicio de la salida de Donald Trump de la sede de la Presidencia.

La fotografía, que muestra cómo un grupo de operarios descargan varios palés con cajas vacías en una de las entradas de la Casa Blanca, ha suscitado comentarios en Twitter como “hemos esperado cuatro años para ver esto”, “¡qué bella vista!” o “¡está sucediendo!”.

A tan solo unos días de que el presidente dé el relevo a su sucesor, Joe Biden, el próximo 20 de enero, la mayoría de los comentarios celebran la inminente salida de Trump y su familia, que previsiblemente se mudarán a Florida.

Según informó el Departamento de Estado, el todavía presidente electo pasará la noche anterior, la del 19, en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington.

I thought the same thing. Is #TrumpIsACriminal stealing from the #WhiteHouse #WhiteHouseCleanUp? I don't think that bust belongs to him. #JoeBiden is going to need to do inventory, he'll find lots of missing items. #Corruption #TrumpIsACompleteFailure & #crook too. pic.twitter.com/mz22vlWCsR — Janine Rouson (@jprouson) January 15, 2021

More stuff being moved out of West Wing. This appears to be a stuffed bird. pic.twitter.com/EkUChUDXLC — Jim Acosta (@Acosta) January 14, 2021

https://t.co/6q7QSfJvsG

I'm mot surprised. What more should one expect from a bunch of grifters inhabiting the #WhiteHouse #TrumpCrimeFamily #WhiteHouseCleanUp — Kenneth Bielicki (@kenbielicki) January 14, 2021

*watches Facebook Marketplace & Cash Converters at Maroochydore keenly #WhiteHouseCleanUp https://t.co/xTIGsvDFTd — Simon (@Si_Of_Relief) January 14, 2021

'White House advisor Peter Navarro leaves the West Wing of the White House with a photograph of U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, in Washington, U.S., January 13, 2021.' 📷 by @erinscottphoto pic.twitter.com/0KtzMgvrCF — Michael B. Kelley (@MichaelBKelley) January 14, 2021

We really do need a LIVE CAM at 1600 Pennsylvania Avenue.#WhiteHouseCleanUp — Mary Lonergan Art (@marylonerganart) January 14, 2021