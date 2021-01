Restaurantes pueden reabrir servicio interior en algunas zonas de Nueva York, pero no en NYC

Los restaurantes en algunas zonas de alto contagio en Nueva York ya pueden ofrecer una vez más comidas interiores limitadas, tras ganar la última demanda contra las restricciones del coronavirus del gobernador Andrew Cuomo.

Hasta cuatro personas por mesa ahora pueden comer en espacios interiores en siete de las llamadas “zonas naranjas” ubicadas en los condados con algunas de las tasas más altas de casos de COVID-19 u hospitalizaciones del estado.

La decisión se produjo un día después de que algunos restaurantes del condado Erie obtuvieran una orden judicial preliminar contra la aplicación estatal de la prohibición de comer en interiores en las “zonas amarillas”.

La abogada de Cuomo, Kumiki Gibson, dijo que su oficina no está de acuerdo con la decisión y la está revisando. Señaló datos federales que demuestran que las comidas en interiores aumentan la propagación de COVID-19.

“Si bien ese proceso está en curso, para garantizar la uniformidad y la justicia todos los restaurantes que operan en las “zonas naranjas” ahora pueden operar bajo las reglas que gobiernan las ’zonas amarillas”, afirmó.

El juez Henry Nowak, de la Corte Suprema estatal, dijo que no podía “encontrar evidencia de que el estado tuviera una base racional para designar partes del condado de Erie como una zona naranja” y que los restaurantes sufrirían un “daño irreparable” sin la orden judicial.

La industria de restaurantes de la ciudad de Nueva York está pidiendo a Cuomo que también ponga fin a su prohibición de comer en interiores en esta zona. Manhattan tiene tasas relativamente bajas de casos y hospitalizaciones, aunque son más altas en Staten Island, acotó Brooklyn Daily Eagle.

“La continuación de la prohibición de servir comida en (espacios) interiores en la ciudad de Nueva York está divorciada de cualquiera de los datos y criterios que el estado ha articulado y debe terminarse ahora”, dijo NYC Hospitality Alliance en un comunicado.

La gestión de Cuomo sobre el COVID-19 ha estado salpicada de polémicas, incluyendo muertes masivas en ancianatos y la publicación de un libro autoalabando su labor, mientras limitaba sus contactos con el gobierno federal para discutir soluciones, en medio de sus peleas con Donald Trump, aún siendo Nueva York el estado más afectado por la pandemia, en muertes y desempleo.

