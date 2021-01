Usuarios de Facebook y Twitter le reclaman al IRS por retrasos en envío de segundo cheque de estímulo

El Servicio de Rentas Internas (IRS) se suponía que completara este viernes el envío de la mayoría de los cheques de estímulo de la segunda ronda.

La Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 2021, aprobada en diciembre pasado, establece que para el 15 de enero, el IRS y el Departamento del Tesoro debían haber avanzado con el desembolso de la totalidad de pagos de los contribuyentes de los que cuentan con información en sus archivos.

Sin embargo, desde antes de ayer, usuarios de Facebook y Twitter atiborraron las páginas del IRS en dichas redes sociales para reclamar que no les ha llegado el dinero.

“Es mi dinero y lo quiero ahora”, “páguenme” y “necesito ese dinero” son solo algunos de los mensajes que circulan en los comentarios a las publicaciones de la agencia recaudadora de impuestos en Facebook sobre el llamado “Pago de impacto económico”.

En Twitter se repite la historia, incluso con etiquetas como #stimuluscheckNOW para exigir que el Gobierno federal avance con los desembolsos.

Yeah right. Wonder if the stock market has to wait for its stimulus.#irs#StimulusChecksNOW #2021stimulus pic.twitter.com/zOrsF0eECn

— partlyfaded (@partlyfaded1) January 12, 2021