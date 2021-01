Caravana de 9,000 inmigrantes camino a Estados Unidos; 6,000 enfrentan a ejército de Guatemala

Una crisis migratoria espera el inicio de gobierno del presidente electo Joe Biden con una caravana de al menos 9,000 hondureños divididos en dos grupos que se dirigen a los Estados.

Al menos 6,000 hondureños fueron detenidos por el ejército de Guatemala, luego de un enfrentamiento que quedó grabado en un impresionante video.

Los hondureños permanecen varados en una carretera del este de Guatemala, donde las fuerzas de seguridad han bloqueado su paso.

This video shows a confrontation between the Guatemalan army, using sticks and shooting teargas, and a group of Hondurans from the caravan who are trying to pass.#CaravanaMigrante #CaravanaMigrante2021 #Caravana2021 pic.twitter.com/SA6qTGJj7A

— John Holman (@johnholman100) January 17, 2021