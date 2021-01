¿Qué hará Trump en la Casa Blanca el último día de su presidencia?

El presidente Donald Trump tendrá un día “muy ocupado”, aunque no se sabe exactamente en qué, ya que la Casa Blanca reportó que la agenda del mandatario estaría llena de llamadas y reuniones.

“El presidente Trump trabajará desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Hará varias llamadas y tendrá varias reuniones”, indicó someramente.

President Trump's schedule for his last full day in office. He taped a farewell-style address tonight that will be released at some point tomorrow, per @jeffzeleny. pic.twitter.com/EhkElYJrce

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 19, 2021