Arnold Schwarzenegger comparte video recibiendo vacuna contra COVID-19 y manda mensaje

La estrella de Hollywood de 73 años y ex Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, compartió a sus seguidores que ya fue vacunado contra la Covid.

Fue a través de sus redes sociales que el actor de 73 años publicó un video mientras recibía la vacuna contra la Covid-19 en el Estadio de los Dodgers, que pasó de ser un sitio de pruebas de pandemia a un centro de vacunación masiva.

“Hoy fue un buen día. Nunca me había sentido más feliz de esperar en una fila. Si eres elegible, únete a mí y regístrate para recibir tu vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!“, dijo Schwarzenegger, usando su línea clásica de la película Terminator.

Actualmente, en el condado de Los Ángeles, quienes tienen 65 años o más son aptos para la vacunación.

Hace algunos días Schwarzenegger se hizo tendencia en las redes sociales tras declarar que Trump sería recordado como el peor presidente de la historia de Estados Unidos e instó a los estadounidenses a ofrecer su apoyo al presidente electo Joe Biden.

También comparó el motín en el Capitolio con uno de los episodios más dramáticos del nazismo en Alemania.

“Necesitamos sanar, juntos, el drama de lo que acaba de suceder, necesitamos sanar, no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses”, afirmó Schwarzenegger en un video de siete minutos y medio publicado en Twitter.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021