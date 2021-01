Bernie Sanders defiende su vestimenta en la investidura de Joe Biden

El senador Bernie Sanders fue uno de los personajes más citados en redes sociales durante la investidura de Joe Biden.

El legislador apareció en la ceremonia vestido como si fuera un día normal de invierno mientras los Biden, los Harris y otras personalidades desfilaban trajes de diseñador. Sanders apareció con la chaqueta invernal que se la ha visto en otras ocasiones y unos guantes de lana.

La vestimenta desató a los creadores de memes en redes sociales. La figura de Bernie fue utilizada para montajes especiales.

Bernie Sanders memes are giving me so much happiness right now. pic.twitter.com/3TXxm07M3I

— Aaron Guy (@GuyBuscus) January 21, 2021