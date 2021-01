Cardi B tiene una cochera llena de autos de lujo y no puede conducir ni uno

Los fans de Cardi B saben de sobra que la rapera es un peligro al volante y que, aunque tiene el garaje lleno de vehículos de lujo, legalmente no puede sacar de ninguno de ellos a la carretera. Sin embargo, puede que ahora se replantee la posibilidad de hacer algo para rectificar esta situación después de haber tenido que irse a la cama con el estómago vacío.

“Igual que esa chica que ha compuesto una canción sobre sacarse el carnet de conducir, yo también voy a escribir otra sobre lo duro que resulta no tener uno. Anoche me apetecía una hamburguesa a las cuatro de la mañana, pero tuve que esperar hasta hoy y dormirme con hambre“, ha afirmado en Twitter refiriéndose al popular sencillo de Olivia Rodrigo.

Just like that girl wrote a song about getting her drivers license Imma write a song about the struggle of not having a drivers license.I really wanted my McDonald’s at 4am last night instead of today but I couldn’t so I felt asleep hungry .

— iamcardib (@iamcardib) January 19, 2021