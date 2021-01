El plan de Biden para la economía, primero rescatar, luego reconstruir

El camino está claro para el equipo económico del nuevo presidente Joe Biden. La legislatura que comenzó el miércoles 20 de enero tiene dos tareas fundamentales y urgentes en su agenda económica a partir del primer día, “rescatar primero y reconstruir después”.

En una economía presa de la COVID lo primero en la agenda es sacar al país de la crisis con el paquete de ayudas a ciudadanos, empresas y gobiernos locales además de una estrategia de vacunación rápida. Es el rescate. Lo segunda es poner en marcha su agenda llamada Build Back Better con especial énfasis en infraestructura, innovación, investigación y desarrollo y energías limpias.

El nuevo presidente deshará buena parte de lo hecho por la Administración de Donald Trump, sobre todo en materia de derechos laborales, energías alternativas, comercio exterior (tarifas a la importación), protección a consumidores y fiscalidad, entre otras materias.

El fin último es dar la vuelta a la tendencia creciente del aumento de la desigualdad social y económica.

Tras prestar juramento Biden firmó 17 órdenes ejecutivas el mismo miércoles y algunas de ellas como la readhesión al Tratado del acuerdo climático de París y la OMS, el fin del gasoducto Keystone XL, la ampliación de la moratoria de desalojos por impago de rentas al 31 de marzo y el mantenimiento de la pausa de la devolución de préstamos de estudiantes hasta septiembre son los primeros pasos de su agenda económica.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021