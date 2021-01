TrumLastDay, usuarios celebran por Twitter la salida del republicano de la Casa Blanca en día de investidura de Joe Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La etiqueta #TrumLastDay o “El último día de Trump” se convirtió en tendencia en las últimas horas en la red social Twitter con publicaciones en las que usuarios celebran la salida del republicano este miércoles de la Casa Blanca.

Las entradas asociadas con la etiqueta incluyen fotos y videos de la salida de Trump y Melania en el Marine One, que aterrizó en el césped de la residencia presidencial poco antes de las 8 a.m.

Donald Trump has left the White House for the last time. DING DONG THE WHINY LITTLE BITCH IS DEAD, HALLEFUCKINGLUJAH I CANT BELIEVE WE MADE IT#InaugurationDay #TrumpsLastDay #wednesdaythought #waytooearly pic.twitter.com/JcztR56evA — Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) January 20, 2021

Un reducido grupo de personas los esperaba.

Tras despedirse, viajó a la la base aérea Andrews, en Maryland, donde ofreció un breve mensaje en el que presumió el apoyo que dice tener de la ciudadanía y exhortó a evitar la violencia, esto en referencia indirecta al asalto por parte de sus seguidores en el Capitolio federal.

“Nosotros tenemos apoyo que probablemente nadie ha visto antes. Siempre se tiene que evitar la violencia”, fueron parte de las declaraciones del expresidente desde la base aérea.

Dijo, además, que “han sido cuatro años increíbles” los de su Gobierno y apuntó al futuro al asegurar que volverá “de algún modo”.

“Estaremos de vuelta de algún modo”, afirmó a sus seguidores antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

En Twitter, los comentarios iban en otra dirección: desaprobación a la gestión de Trump y en celebración de su salida. En los mensajes de las publicaciones se desprende el alivio de muchos estadounidenses que expresaron haber esperado mucho tiempo por este día.

“Es día de basura hoy también. Tiempo de que la basura se vaya”, lee el mensaje de una usuaria en la mencionada red.

It’s bin day here today too. Time for the trash to go… #TrumpsLastDay pic.twitter.com/BwrALaBdkt — Amanda Bail (@1scrummymummy) January 20, 2021

“Gracias a Dios que ya se acabó”, indicó otro usuario.

“Yo lloré cuando Barack Obama se montó en el helicóptero. Yo vitoree cuando cuando el 45 se fue”, agregó otra en una publicación que incluye una imagen de Obama.

Otro en referencia a la vestimenta negra de la primera dama, un usuario sarcásticamente compartió: “Melania estaba vestida para un funeral”.

Puede que la salida de la Casa Blanca de Melania y Donald Trump sea la última imagen que veamos de ellos juntos.#TrumpsLastDay pic.twitter.com/i6JYvOSFFl — Exiliado (@Warrior87x) January 20, 2021

Y así sucesivamente las entradas se multiplican en Twitter con un evidente tono festivo y de satisfacción.

La salida de Trump se da el mismo día de la investidura de su sucesor Joe Biden, quien jura al cargo al mediodía de hoy en medio de un amplio despliegue de seguridad que incluye 25,000 militares.

Se acaba de subir Trump al helicóptero que lo saca para siempre de la Casa Blanca, la historia le dará el lugar que le pertenece y lo calificara como tal. Se va el personaje que casi acaba con la democracia y la institucionalidad de un imperio.#AdiosTrump #TrumpsLastDay pic.twitter.com/6z89dWYwuv — Pablo Ferreira 💧 (@Daniel_Gfor) January 20, 2021