Mike Pompeo y Ted Cruz se “lanzan” por el trono de Trump

Dos pesos pesados del partido republicano insinuaron aspiraciones presidenciales a las pocas horas de la investidura de Joe Biden como presidente 46 de Estados Unidos.

El primero que se lanzó al agua fue Ted Cruz, quien fue candidato presidencial en 2016. El senador de Texas criticó el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático con un lenguaje similar al “Primero Estados Unidos (America First)” de Trump.

“Al volver a unirse al Acuerdo Climático de París, el presidente Biden indica que está más interesado en las opiniones de los ciudadanos de París que en los trabajos de los ciudadanos de Pittsburgh”, escribió Cruz. “Este acuerdo hará poco por afectar el clima y dañará los medios de vida de los estadounidenses”.

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 20, 2021