Alexandria Ocasio-Cortez solicita a Biden cancelar los préstamos estudiantiles tras ampliarse una pausa en los pagos

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez solicitó al presidente Joe Biden que utilice su autoridad ejecutiva para cancelar inmediatamente los pagos de los préstamos estudiantiles, después de que el mandatario firmó una orden que extiende una pausa existente hasta finales de septiembre.

“Bien, ahora cancelemos la deuda”, escribió en su cuenta de Twitter la demócrata de Nueva York en respuesta a la orden de Biden que ordena al Departamento de Educación congelar los pagos y cobros de los préstamos estudiantiles federales y mantener el tipo de interés al 0%”.

“Demasiados estadounidenses están luchando para pagar las necesidades básicas y mantener a sus familias”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “No deberían verse obligados a elegir entre pagar sus préstamos estudiantiles y poner comida en la mesa”.

Aunque la prórroga de la congelación de los pagos fue una acción bien recibida por Biden, los progresistas llevan mucho tiempo argumentando que el presidente tiene la autoridad legal y la obligación moral de cancelar de manera unilateral la deuda de los préstamos estudiantiles que están cargando decenas de millones de estadounidenses.

Pero el mes pasado Biden afirmó que es “cuestionable” que el presidente pueda cancelar legalmente la deuda de los préstamos estudiantiles a través de una orden ejecutiva y dijo que era “poco probable que lo hiciera”. En lugar de tomar medidas ejecutivas, Biden ha propuesto cancelar $10,000 dólares de deuda estudiantil federal por prestatario a través de la legislación.

Justo antes de la toma de posesión de Biden el miércoles, el sindicato The Debt Collective lanzó la iniciativa Biden Jubilee 100! en la que “100 huelguistas con deuda estudiantil se niegan a pagar sus préstamos hasta que el presidente Biden canceló toda la deuda estudiantil, “ya que el presidente tiene el poder de ordenarlo de manera inmediata”.

Today, we’re launching the Biden Jubilee 100! 100 student debt strikers refusing to pay back their student loans until President Biden cancels ALL student debt –– which he has the power to do immediately!

Join us: https://t.co/8KCNMffqEK

— The Debt Collective (@StrikeDebt) January 20, 2021