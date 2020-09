5 señales para identificar una estafa en los préstamos personales

Dinero

Durante el año pasado los consumidores perdieron más de $1.7 mil millones de dólares en fraudes

Existen por lo menos cinco señales de advertencia de una estafa al solicitar un préstamo personal por lo que debes estar atento.

La pandemia de coronavirus ha tenido un impacto significativo en la economía a pesar que el desempleo está empezando a disminuir. Este jueves por primera vez alrededor de 860,000 personas solicitaron los beneficios de desempleo la semana pasada, según cifras que reveló este jueves el Departamento de Trabajo.

En medio de la actual incertidumbre económica es posible que una gran cantidad de personas estén solicitando préstamos personales para poder llegar a fin de mes.

Tan solo en 2019 los consumidores perdieron más de $1.7 mil millones de dólares debido al fraude según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) logrando recuperar por lo menos $232 millones de dólares de los consumidores. Entre las estafas comunes se incluyen el alivio de préstamos estudiantiles, la consolidación de deudas y la reparación de créditos estafando a los consumidores y dañando tu historial de crédito.

Por esta razón es importante estar atento a las señales de advertencia de una posible estafa al solicitar un préstamo personal ya que en tiempos de incertidumbre los estafadores pueden aprovecharse de la gente.

1. Aprobaciones de préstamos garantizados

Para determinar los términos y el monto de un préstamo, especialmente si se trata de una cantidad grande, los prestamistas deben evaluar el riesgo del prestatario observando tu puntaje crediticio, sus ingresos y su historial de empleo.

Si una oferta de préstamo ofrece “aprobación garantizada” o “no se requiere puntuación de crédito”, podría ser una estafa. Si bien tener un crédito bajo o un mal puntaje, eso no significa que un prestatario no pueda calificar. Los prestamistas de préstamos personales legítimos no anuncian las aprobaciones de préstamos garantizados sin revisar a fondo al prestatario para comprender su propio riesgo.

2. El prestamista esconde o cambia sus honorarios

La Ley de Veracidad en los Préstamos exige que los prestamistas revelen la tasa porcentual anual (APR) y los cargos financieros que incluye los cargos de la solicitud, los cargos por mora y las multas por pago anticipado. Esto podría ayudarte a comparar las tasas y las condiciones de los préstamos.

En caso de que un prestamista no te enumera estos costos en su sitio web o durante una oferta de préstamo inicial, no los divulga durante el proceso de solicitud o cambia la estructura de los cargos a medida que se avanza en el proceso de solicitud del préstamo, esto es una señal de advertencia de que el préstamo podría ser una estafa. Los prestamistas de buena reputación siguen procedimientos de crédito justos y te anuncian de manera clara las tasas y los honorarios.

3. El prestamista no está registrado en su estado

Si el prestamista no está registrado, entonces esa es probablemente una alerta roja.

Antes de rellenar una solicitud de préstamo personal, comprueba el sitio web del prestamista para verificar que está aprobado para hacer préstamos a prestatarios en tu estado. La FTC requiere que los prestamistas se registren en los estados en los que hacen negocios.

Si el prestamista no cuenta con una lista de estados donde puede operar, debes ponerte en contacto con el departamento de banca o finanzas de tu estado para confirmar que está operando de manera legal. Los buenos prestamistas siempre compartirán información sobre los lugares en los que están autorizados a trabajar.

4. El prestamista requiere un compromiso inmediato

Las tácticas de alta presión están diseñadas para que el prestatario actúe de manera rápida sin comprender o investigar completamente una oferta de préstamo. Se trata de una señal reveladora de que el préstamo podría ser una estafa. Si el prestamista dice que la oferta de préstamo expirará dentro de un día o dos de su solicitud o si te sientes presionado para firmar los papeles en un plazo corto, podría ser porque el préstamo es una estafa. Los prestamistas que operan de manera legal te ofrecerán varios días para completar el proceso.

5. El prestamista exige una tarjeta de crédito prepagada

Los prestamistas de buena reputación pueden cobrar una comisión por la solicitud o el informe de crédito para iniciar el proceso de préstamo, pero te solicitarán realizar el pago con una tarjeta de crédito o débito u otra forma. Si el prestamista te exige que le proporciones una tarjeta de débito prepagada, es casi seguro que se trata de una estafa.

Las tarjetas de débito prepagada son virtualmente imposibles de rastrear, además no te entregan un tipo de comprobante por lo que no debes hacer negocios con un prestamista que te exija esta forma de pago.

Si necesita un préstamo personal, tome medidas para proteger sus finanzas. Puede verificar la reputación de los prestamistas con la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Si crees que te han estafado o si un prestamista tiene prácticas comerciales dudosas, puedes presentar un reclamo ante la FTC.

Desafortunadamente, los estafadores están más que dispuestos a aprovecharse de las personas necesitadas, incluso durante una pandemia. Depende de ti protegerte haciendo preguntas, investigando y tratando sólo con negocios que están legalmente establecidos.

Y recuerda que si una oferta de préstamo parece demasiado buena para ser verdad, es probable que lo sea.

Tambien el Servicio de Rentas Internas (IRS) ha estado advirtiendo a los contribuyentes sobre nuevos tipos de estafas que van desde llamadas falsas del Servicio del Defensor del Contribuyente hasta el envío de correos falsos, amenazas con demandante si no realizas un depósito. Para conocer los detalles hemos preparado una lista de los 12 tipos de fraudes más comunes ante el IRS.

