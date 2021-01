Los guantes que Bernie Sanders usó durante el Día de la Inauguración están agotados

El miércoles el senador Bernie Sanders fue el protagonista en redes sociales gracias al atuendo que lució durante el Día de la Inauguración al portar una mascarilla quirúrgica color azul, un abrigo gris de la marca Burton y unos enormes guantes color marrón elaborados de lana reutilizada y forrados con vellón fabricado a partir de botellas de plástico recicladas que dieron a origen una lluvia de memes.

“En Vermont nos abrigamos bien, conocemos el frío”, dijo Sanders en una entrevista con CBS News tras la toma de posesión. “No nos preocupa tanto la moda. Queremos mantenernos calientes. Y eso es lo que he hecho hoy”.

Los guantes fueron elaborados por Jen Ellis, una profesora de segundo grado de 42 años y aficionada a las manualidades que viven en Essex Junction, a las afueras de Burlington, donde Sanders fue alcalde en la década de 1980. Ellis le regaló los guantes a Sanders hace cinco años durante su campaña.

WATCH: @GayleKing asked Senator @BernieSanders about his outfit at President Biden's #Inauguration. 😂

"In Vermont, we dress warm. We know something about the cold and we're not so concerned about fashion. We want to keep warm."

