Tom Brady lleva a los Buccaneers al Super Bowl para enfrentar a los campeones Chiefs

Los Buccaneers de Tampa Bay sellaron este domingo su pasaporte al Super Bowl con una estelar presentación de Tom Brady en el triunfo a domicilio por 26-31 sobre los Packers de Green Bay en el partido del Campeonato de la Conferencia Nacional. Brady, de 43 años, había disputado anteriormente nueve ediciones del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra, ahora estará nuevamente en el ”Súper Domingo” como local.

Brady y los Buccaneers jugarán el 7 de febrero en su propio estadio y se enfrentarán nada menos que a los campeones defensores Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que fueron demasiado para unos inexpertos Buffalo Bills en un triunfo de 38-24.

Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelce hicieron pedazos a la defensa de Buffalo al atrapar pases para 290 yardas y Mahomes, viéndose totalmente sano, tuvo tres envíos de touchdown para que los Chiefs avancen a su segundo Super Bowl seguido luego de detener una reacción tardía de Buffalo.

January 24, 2021