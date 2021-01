Eréndira Ibarra de Sense8 reveló que fue agredida sexualmente por un famoso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eréndira Ibarra, estrella de Sense8 y Las Aparicio, reveló que en el pasado fue agredida sexualmente por un actor famoso, de quien no reveló el nombre.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz explicó que decidió dar a conocer su experiencia tras conocer la denuncia de la youtuber Nath Campos, quien el pasado viernes acusó al influencer Rix por abusar de ella hace unos años.

“Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, escribió la hija del periodista y productor mexicano Epigmenio Ibarra.

Eréndira y su agresor coincidieron recientemente en una serie, y cuando supo que él iba a formar parte del elenco, buscó el apoyo de la producción, sin embargo no tuvo respuesta.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo el paro, haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y ‘qué tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo’. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, relató.

La protagonista de Infames escribió también que durante los días de grabación sufría numerosos ataques de ansiedad.

“Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo qué me había hecho (y seguramente a muchas otras)”, detalló.

Ibarra compartió a sus familiares la situación, por lo que decidieron presentar una carta para exigir que el histrión no pudiera acercarse a la estrella en el rodaje; él, por su parte, quiso obligarla a firmar una cláusula de confidencialidad.

“Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó. Tener que decirle a mis papás fue lo más cabrón. Formulamos una carta para que no se me acercara, él respondió con una cláusula de confidencialidad (y si estás leyendo esto quiero que sepas que nunca la firmé). La carta quedó en un escritorio y él se paseó con toda la tranquilidad por el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO”.

Finalmente, dijo, terminó el proyecto con la misma satisfacción de cualquier otro, aunque con una extraña sensación.

“El productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen una flecha gigante sobre sus cabezas. Las veo y tengo claro que no les importo y eso nunca lo olvidaré”.

