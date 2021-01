“CASH Act”, la medida aprobada en la Cámara de Representante en la que se inspira Biden para tercer cheque de estímulo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente Joe Biden se ha propuesto negociar con los líderes del Congreso de Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo que permita la distribución de nuevos cheques de estímulo de $1,400 dólares.

Pero antes de que el demócrata anunciara públicamente la iniciativa como parte de su “Plan de Rescate Económico” ya miembros de esa colectividad habían aprobado en la Cámara de Representantes la medida nombrada “CASH Act”.

“Caring for Americans with Supplemental Help (CASH) Act of 2020”, presentada el 23 de diciembre pasado, fue aprobada en la Cámara el 28 de enero, más no en el Senado, liderado por el líder de la mayoría en ese entonces, el republicano Mitch McConnell.

Mediante la propuesta de ley se enmendaría la sección 6428A del Código de Rentas Internas del 1986 para incrementar la cantidad por reembolso de recuperación a $2,000 por individuos.

La medida fue presentada por el presidente del Comité de Medios y Formas, el representante demócrata Richard E. Neal, luego de que el entonces presidente Donald Trump, a último minuto, pidiera que los legisladores incrementaran la cifra por cheque de estímulo de $600 a $2,000.

“Por meses, los demócratas han buscado consecuentemente proveer a los estadounidenses con una segunda ronda sustancial de asistencia financiera directa. Ahora que el presidente finalmente ha endosado la idea, estamos listos para aprobar inmediatamente el CASH Act para poner en los bolsillos de las personas necesitadas $2,000 adicionales. Los republicanos en el Congreso se deben unir a nosotros en este esfuerzo y no impedir que este alivio crítico llegue a las familias que están sufriendo”, lee un comunicado cuando la medida fue introducida.

El documento destaca los siguientes puntos clave sobre la pieza legislativa y citamos:

• Incrementa el valor de los “Pagos de impacto económico” (EIPs) provistos a final de año como parte del paquete de alivio por COVID de modo que cada miembros elegible de la familia reciba $2,000 adicional a los $600.

• Aplica los mismos requisitos ampliados de elegibilidad establecidos en el paquete de fin de año para incluir a familias de estatus migratorio mixto donde uno de los conyugues tiene un número de Seguro Social (SSN). Como se especifica en la última legislación de alivio contra la COVID-19, estas familias son elegibles para EIP para cada miembro de la familia con SSN, y pueden reclamar las cantidades correspondientes de la primera ronda de pagos de impacto económico cuando presenten sus impuestos del 2020.

CASH Act sirve como base a la idea de Biden y su equipo para proveer nuevos pagos directos. Pero, en caso de una tercera ronda, la expectativa es que se cree una legislación nueva y no se retome la ya aprobada en la Cámara.

Lo anterior hace aún más sentido si se considera el hecho de que algunos republicanos no están de acuerdo con los requisitos de elegibilidad de las leyes de estímulo ya aprobadas, y, como parte del debate, piden que el próximo cheque aplique o se enfoque en los grupos más necesitados.