La razón electoral por la que el senador Bernie Sanders insiste en el cheque de $2,000

El senador Bernie Sanders considera que si los demócratas que ahora representan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado federal no aprueban de inmediato un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques de estímulo de $2,000 dólares los electores le pasarán factura en los próximos eventos electorales.

“Eso es lo que la historia nos dice. Lo que la historia nos dice es que cuando Clinton ganó en el 1992, dos años después, los demócratas no hicieron lo que tenían que hacer, y fueron barridos por los republicanos. Obama ganó en el 2008. En el 2010, los republicanos los diezmaron en las cabinas electorales”, argumentó Sanders en una entrevista con la cadena CNN esta semana.

El senador social democráta además destacó la batalla de millones de estadounidenses que no tienen los medios financieros para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias debido a la crisis económica que desató el coronavirus.

The American people are saying to Congress: We elected you. Do something.

If Democrats do not respond to their pain now, Republicans will win in 2022. pic.twitter.com/tYcUtgOAIa

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 25, 2021