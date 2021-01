Target se asocia con Levi’s para crear una colección exclusiva de artículos para el hogar

Target lanzará una colección de artículos para el hogar, accesorios para mascotas, prendas de vestir y otros productos inspirados en la tela de mezclilla de la marca de ropa Levi Strauss & Co. mientras busca aprovechar el impulso de sus ventas durante la pandemia del coronavirus.

Levi’s será el próximo asociado en diseñar piezas para ofrecer en las tiendas Target, el lanzamiento oficial se llevará a cabo el 28 de febrero y marcará la entrada de la compañía a productos del hogar.

La compañía de jeans con sede en San Francisco ha estado trabajando con Target desde hace más de una década, cuando su marca de vaqueros Denizen fue agregada a sus productos y la colección Red Tab comenzó a ofrecerse a partir de 2019.

Se trata de una colección de artículos “que los clientes no podrán encontrar en ningún otro lugar”, dijo Jill Sando, directora de merchandising de Target. Karyn Hillman, jefa de producto de Levi ‘s, dijo que las compañías “han reunido los mejores elementos de nuestras dos marcas icónicas y hemos descubierto nuevas formas de crear productos que son únicos”, según un comunicado.

La colección incluirá más de 100 artículos que van desde edredones, ropa de cama, almohadas, cristalería, cerámica y productos para mascotas, además de las diferentes líneas de ropa de mezclilla.

Los precios de los productos oscilarán entre los $3y los $150 dólares y la mayoría de los artículos se venderán por menos de 25 dólares. Los productos estarán disponibles en la mayoría de las tiendas Target y en línea, además que también se podrán recoger a través de pedidos sin contacto.

A diferencia de otras tiendas durante la pandemia, Target fue considerada “esencial” y logró permanecer abierta durante los cierres. Como resultado la compañía obtuvo más de $1,000 millones de dólares de beneficios durante el último trimestre y las ventas en tiendas aumentaron un 17 por ciento durante el periodo de los meses de noviembre a diciembre impulsadas por las ventas en línea y la capacidad que ofreció la compañía para atender los pedidos en línea en sus establecimientos.

