Por qué Budweiser se une a Coca-Cola y Pepsi para no participar en el Super Bowl

Por primera vez desde el Super Bowl XVII, cuando los Washington Football Team vencieron a los Dolphins por 27-17 para conseguir su primer campeonato, la compañía Anheuser-Busch no programará un anuncio de la cerveza Budweiser durante el partido.

En lugar de que la compañía invierta dinero en un anuncio de televisión va a destinar $1 millón de dólares en campañas de marketing relacionadas con la concienciación y la educación sobre la vacuna COVID-19, según informó The Wall Street Journal.

“Seguiremos llegando a la gente durante la Super Bowl”, dijo Monica Rustgi, vicepresidenta de marketing de Budweiser, al periódico WSJ. “Sólo que no será en el sentido tradicional. Seguimos utilizando la conversación y el ecosistema en torno a la Super Bowl para enviar un mensaje, pero también estamos ayudando a ser parte de la solución para que todos podamos disfrutar de una Bud helada en cualquier momento.”

No significa que la compañía Anheuser-Busch vaya a dejar de hacer publicidad durante el Super Bowl LV. Aunque la cerveza Budweiser no tendrá un anuncio específico durante el partido, Anheuser-Busch emitirá propaganda de sus marcas Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra y Michelob Ultra Organic Seltzer durante cuatro minutos, de acuerdo al sitio Ad Age. Cuatro minutos de emisión es la misma cantidad de tiempo que la compañía Anheuser-Busch tuvo el año pasado durante el Super Bowl LIV. La compañía también lanzó un anuncio en redes sociales de 90 segundos en el que se felicitaba por no hacer publicidad.

For the first time in 37 years, we aren’t running a commercial during the Super Bowl. Instead, we’re helping to safely bring America back together again soon. Watch to learn how. pic.twitter.com/vpfnqDoDMK

— Budweiser (@budweiserusa) January 25, 2021