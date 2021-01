¿Amante del vino? Estos son las tres variantes más saludables

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es un hecho que en los últimos meses el consumo de vino ha aumentado, si bien muchos lo asocian como una consecuencia de la pandemia. Según Wine.com, el principal minorista de vinos en línea de Estados Unidos, las ventas de vino aumentaron un 217% entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.

Complementario a ello se cuenta con una investigación de mercado proporcionada por Nielsen, en la cual se confirma que las ventas de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos aumentaron un 55% durante la primera semana de la pandemia a fines de marzo de 2020, y las ventas en línea aumentaron un 243%. De manera específica se cuenta con datos que confirman que las bebidas espirituosas como la ginebra, el tequila y los cócteles embotellados aumentaron un 75% en las ventas, el vino aumentó un 66% y la cerveza aumentó un 42% en comparación con el mismo período del año pasado.

Si bien el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es considerado un hábito que altera significativamente la salud a corto, mediano y largo plazo, y a su vez se asocia con un mayor riesgo de padecer una larga lista de enfermedades crónicas. Es cierto que cuando se consume con moderación, el vino es una forma deliciosa y reconfortante de terminar un día estresante, o bien el mejor acompañante de suculentos platillos y el protagonista de noches con amigos.

De acuerdo con las pautas dietéticas para estadounidenses 2020-2025, las mujeres deben intentar consumir no más de una copa por día y en el caso de los hombres máximo dos copas. Lo cierto es que aunque no lo creas, existen alternativas de vinos que son mejores para la salud y es por ello indispensable tener en cuenta algunos conceptos básicos. El tamaño real de la porción de una copa de vino es de 5 onzas (al 12% de alcohol por volumen). Por lo tanto, incluso si estás bebiendo el vino tinto más seco que existe, el alcohol se acumulará, incluso si en términos de contenido en azúcar no es tan relevante.

Por lo tanto si eres amante del vino, pero también de cuidar la línea, lo primero que debes de saber es que no todos los vinos son iguales y varían en términos de calorías, azúcar y contenido de alcohol. A continuación las tres mejores categorías de vino, que se asocian con mayores cualidades para la salud y peso corporal.

1. Vinos rojos secos

Sin importar el tipo de vino, ya sea tinto, blanco o rosado, se trata de una bebida alcohólica fermentada que brilla por su contenido en resveratrol. Esta sustancia llama la atención por sus poderosos efectos antioxidantes y antiinflamatorios, los cuales según el tipo de vino pueden ser más o menos potentes. Dado que el vino tinto se fermenta con las cáscaras de uva durante más tiempo que el vino blanco, es más alto en resveratrol. Por lo tanto en tu próxima compra, los especialistas recomiendan apostar por los vinos tintos como el Pinot Noir y el Cabernet Sauvignon tienden a ser más altos en antioxidantes de resveratrol, de hecho se cuenta con diversas investigaciones que avalan sus bondades medicinales como es el caso particular de sus cualidades para proteger la salud cardiovascular y al corazón.

2. Vinos bajos en azúcar o sin azúcar

Uno de los aspectos más determinantes en los diferentes tipos de vinos, es su contenido en alcohol, el cual puede variar mucho, desde un 5,5% hasta un 20% que es considerado muy alto (como en los vinos tipo oporto). Lo cierto es que en muchas ocasiones los vinos con menores concentraciones de alcohol, pueden ser muy dulces como es el caso del moscato. Hay algunas marcas de vino que no agregan azúcar en su procesamiento, mientras que algunas marcas lo hacen, y otras que tampoco agregan sulfitos. De tal modo que la industria no deja de sorprendernos y hoy en día contamos con opciones como los que ofrece FitVine , también existen grandiosas alternativas de vinos espumoso como Avaline. Si eres amante de los blancos, como es el caso del Sauvignon blanc, Chardonnay o Pinot noir, no dudes en considerar Sunny With a Chance of Flowers, que se caracteriza por su bajo contenido en alcohol, azúcar y aporta solo 85 calorías por copa. Para quienes buscan reducir la cantidad de calorías, los vinos blancos y espumosos secos son una buena opción. Apuesta por variantes como Brut Champagne, Cava, Pinot grigio y Sauvignon blanc. Estos tienen un menor contenido de azúcar, lo que contribuye a un menor recuento de calorías. Considera que los vinos con mayor contenido de azúcar residual son las variantes como el Moscato y Oporto.

3. Spritzers de vino

Sin lugar a dudas una grandiosa y divertida alternativa para aligerar el vino y hacerlo más duradero, es agregar agua con gas. También es la alternativa perfecta para el verano, ya que lo hace menos intenso y más refrescante. Por ejemplo, un Aperol Spritz clásico requiere partes iguales de Aperol y Prosecco, más un chorrito de agua con gas, un buen tip para hacer la bebida menos calórica es añadir más agua mineral que Prosecco. De tal modo que un spritzer de vino es una refrescante combinación de vino tinto o blanco y agua carbonatada. Es una excelente manera de reducir calorías, disminuir tu consumo de alcohol o simplemente hacer que el vino rinda más durante las fiestas. Algunos de los ejemplos más famosos son: el tinto de verano, la sangría y claro, el popular y muy de moda Aperol Spritz.