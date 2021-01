Elizabeth Hurley impacta en Instagram posando sin sostén a sus 55 años

Instagram se ha convertido en la plataforma perfecta para que Elizabeth Hurley promocione su línea de ropa de baño y muestre, de paso, el espectacular físico que sigue luciendo a sus 55 años. Este lunes la actriz ha compartido una de sus fotografías más impactantes hasta la fecha, en la que aparece ataviada únicamente con un abrigo de piel y la parte de abajo de un bikini frente a un paisaje nevado, mostrando una porción considerable de su escote y sus trabajados abdominales.

La pregunta que se han planteado muchos es quién se encarga de retratarla en ese tipo de poses y la conclusión a la que había llegado la prensa británica es que solo podía tratarse de su hijo Damian, de 19 años, con quien ha pasado gran parte de los últimos meses recluida en su casa de campo en Hertfordshire.

Sin embargo, Elizabeth ha querido aclarar ahora que el joven no se ha convertido en su fotógrafo particular y que en realidad es su madre, de 80 años, quien consigue captar esas instantáneas tan espectaculares.

Far be it for me to suggest the tabloids get their facts muddled, but these pics were in fact taken by my 80 year old mother. Not entirely sure if that puts minds at rest or not 😘 pic.twitter.com/yKwbAlfk9i

— Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) January 26, 2021