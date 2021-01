El famoso Highway California 1 cae al océano debido al río atmosférico y costará millones repararlo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es considerada una de las carreteras más pintorescas y bellas del país, con el Océano Pacífico por un lado y las montañas por el otro, pero el Highway California 1 se quebró debido a las lluvias causadas por el río atmosférico que ha azotado a todo el estado.

Luego de que un carril del Highway California 1 se derrumbó el jueves unas 15 millas al sur de Big Sur, el deslave continuó este viernes por la corriente de agua producida por las lluvias y el camino de dos carriles desapareció por completo.

Check out this amazing drone video of #Hwy1 washout at Rat Creek about 15 miles south of #BigSur. Our crews are on site securing it, assessing damage & starting clean-up/ repairs. Reminder: the road is OPEN from #Carmel thru town of Big Sur. @bigsurkate @BigSurCC @CHP_Coastal pic.twitter.com/rB193DzXhL — Caltrans District 5 (@CaltransD5) January 29, 2021

Washed out. Highway 1, south of Big Sur, shutdown to thru traffic after the road crumbled into the Pacific Ocean. This is at Mile Marker 30 near Big Creek Bridge.

The Central Coast took the biggest beating from this week's storm. https://t.co/7BWvoBEUwo @nbcbayarea pic.twitter.com/qNxECrnD8e — Janelle Wang (@janellewang) January 29, 2021

As of 7 am, photo by Heath Johnston, Rat Creek, MM 30 pic.twitter.com/pCMURkOibd — bigsurkate (@bigsurkate) January 29, 2021

Caltrans, la autoridad de transporte estatal, dijo que la reparación costará millones de dólares y que no se sabe cuánto tiempo tomará.

Aunque originalmente se indicó que el área de Big Sur sería evacuada ante las inminentes lluvias torrenciales, las autoridades aclararon que las órdenes de evacuación no se ejecutaron en toda la zona, incluyendo donde ocurrió el colapso.

No hubo víctimas por el derrumbe del Highway 1 y la carretera está abierta a la circulación entre las poblaciones de Carmel y Big Sur.