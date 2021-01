Youtuber quería ganar seguidores haciéndose el muerto en Times Square y ahora enfrenta cargos criminales

El youtuber que se quiso hacer el gracioso simulando que experimentaba una experiencia médica en pleno Times Square fue acusado por las autoridades en Nueva York.

El incidente por el que se procesó criminalmente a Zeeshan Saroya, conocido como Prince Zee en redes, se reportó el 10 de enero.

Sin embargo, no fue hasta esta semana que se anunciaron cargos contra el residente de Queens, de 30 años.

El sospechoso fue arrestado este jueves a eso de las 2:45 p.m.

El “bromista” enfrenta cargos por obstruir la administración gubernamental, reportar falsamente un incidente, conducta desordenada y molestia pública.

El incidente, reportado en Broadway y la calle 46 Oeste, fue grabado en video y publicado este lunes en su cuenta

Princezee en la plataforma de videos.

Saroya colocó una cámara dentro del auto en el que se encontraba para grabar la escena falsa que provocó la activación de varios agentes del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) y de EMT.

Las imágenes muestran al acusado pretendiendo que estaba muerto mientras los oficiales lo asisten.

Los agentes incluso rompen varias ventanas para auxiliar al hombre.

Finalmente, lo sacan del auto a la calle, y, es ahí, cuando el youtuber “despierta”. Técnicos de Emergencias Médicas (EMT) también arribaron a la escena pensando que se trataba de un evento real y no una artimaña para ganar seguidores.

Finalmente, las autoridades le permitieron a Prince Zee abandonar la escena con la condición de que no podía conducir.

El comisionado del NYPD, Dermot Shea, calificó en un tuit como un “truco peligroso” la movida del neoyorquino que provocó innecesariamente la movilización de personal de respuesta de emergencias.

The YouTuber who faked a medical emergency in @TimesSquareNYC to gain followers also gained a criminal record, as he’s now been arrested & charged with the dangerous stunt that took NYC first responders away from other NYers in actual distress. pic.twitter.com/OdtkjC1dbu

— Commissioner Shea (@NYPDShea) January 29, 2021