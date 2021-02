Es oficial: Moisés Caicedo jugará en la Premier League

Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano más joven en anotar con la selección nacional en toda la historia, tiene nuevo equipo y es en el continente europeo.

El Brighton & Hove Albion, de la Premier League, confirmó este lunes el fichaje de Moisés Caicedo, de 19 años, a quien contrató por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2025, según informó el club a través de sus redes sociales.

La contratación del joven volante del Independiente del Valle ha sido una de las más disputadas en el mercado de invierno de la liga inglesa, ya que diversos clubes tenían interés en sus servicios, incluso se le llegó a vincular con el Manchester United.

✍️ Albion have completed the signing of Moises Caicedo on a contract until June 2025 from Ecuadorian top-flight side Independiente del Valle!

Finalmente el joven formará parte de la plantilla del Brighton, que marcha decimoséptimo en la tabla, un puesto por encima del descenso, y que este domingo obtuvo un vital triunfo (1-0) frente al Tottenham de Jose Mourinho.

Caicedo se suma así a otros jóvenes del país andino que en los últimos años han decidido probar suerte en Europa, como Pervis Estupiñán (23 años, Villarreal, España), Leonardo Campana (20, FC Famalicao, Portugal) y Gonzalo Plata (20, Sporting de Lisboa, Portugal).

Su denominador común es su pertenencia a una generación de oro del fútbol ecuatoriano que en 2019 ganó el Sudamericano de Chile y quedó en tercer lugar en el Mundial de Polonia.

“Muy feliz de estar en Brighton”, fueron las primeras palabras del jugador con el uniforme de su nuevo equipo, las cuales mencionó en un video en Twitter.

El entrenador del conjunto inglés, Graham Potter, reconoció en un comunicado que “no es ningún secreto” que su club había estado trabajando para incorporar al mediocampista, quien debutó en octubre pasado con la selección absoluta de Ecuador y anotó su primer gol teniendo 18 años de edad, lo que lo convirtió en el jugador más joven en marcar con La Tri, desbancando a Antonio Valencia, quien tenía la marca de 19 años desde el 2005.

“Necesitará tiempo para adaptarse al grupo, para que lo conozcamos y viceversa, así como para ponerse a punto para las exigencias de la Premier League. Lo ha hecho muy bien en Ecuador y debutó con su país a los 18 años. Es un fichaje ilusionante, pero es importante darle tiempo para que se adapte“, dijo Potter.

El director técnico del Brighton, Dan Asworth, admitió que Caicedo había levantado “mucho interés en clubes de toda Europa”, por lo que fue “un fichaje complicado”, teniendo en cuenta además las actuales restricciones por la pandemia de la COVID-19.

🇪🇨 On Moises Caicedo.

"He'll stay with us and we'll help him settle in.

"The main thing is for him to adapt to his new surroundings.

"We have a good group and we all want to get to know him, that's the only expectation we have for now."#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 1, 2021