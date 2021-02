Lo que una naranja al día puede hacer por tu salud y peso corporal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sin lugar a dudas la naranja es una de las frutas más populares en todo el mundo, si bien su uso más común es para elaborar el tradicional jugo, la naranja es un tesoro nutricional que nos ofrece una amplia gama de posibilidades culinarias y propiedades terapéuticas. Después de varios meses expuestas a los rayos del sol, las naranjas llegan en plena época invernal como un jugoso regalo cargado de vitaminas y minerales, que refuerzan las defensas a otro nivel.

Lo cierto es que no solo en invierno las naranjas son un fiel aliado para colmarnos de energía y blindarnos ante posibles resfriados e infecciones. Es bien sabido que las naranjas son una fruta que aporta numerosos beneficios para el sistema inmunitario, además nos ofrecen una enorme variedad de posibilidades para experimentar en la cocina. Si bien hoy en día, el jugo de naranja es considerado un básico en todo desayuno, darnos la oportunidad de hacer un cambio y optar por consumir la fruta entera, es una alternativa que nos ofrece una amplia gama de beneficios para la salud y sobre todo para el peso corporal. Lo cierto es que la naranja tiene mucho que ofrecernos a cambio de muy poco. Te invitamos a descubrir todo lo que puede hacer por tu salud comer una naranja al día.

Lo que una naranja al día puede hacer por tu salud:

1. Aumentan la inmunidad

El simple hábito de consumir una pieza de naranja al comenzar el día, resultará el blindaje perfecto para protegerte contra todo tipo de enfermedades e infecciones. Y la principal razón, por supuesto que es su inigualable contenido en vitamina C. Para ponerlo en mayor contexto una naranja ofrece el 116,2% del valor diario de vitamina C ¿Maravilloso no? Cabe mencionar que asegurar la adecuada ingesta de vitamina C, no solo se relaciona con un sistema inmunológico más fuerte y es clave en la prevención de gripes, resfriados, enfermedades e infecciones. La vitamina C aumenta la absorción del hierro, el calcio y el fósforo y posee propiedades antioxidantes, de hecho gracias a su poderosa composición es clave para eliminar a los radicales libres que causan daños y enfermedades crónicas en el organismo. Las naranjas brillan por sus propiedades antivirales y antibacterianas, refuerzan la inmunidad y nos protegen de todo mal.

2. Contra el envejecimiento

Los antioxidantes en las naranjas ayudan a proteger la piel del daño de los radicales libres que se sabe que causan signos de envejecimiento. Se ha comprobado que una naranja al día, puede ser el complemento de belleza perfecto y se asocia con grandes bondades para lucir una piel suave, tersa y radiante. También son un magnífico aliado para combatir erupciones, arrugas y acné, gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Además los aceites naturales de las naranjas ayudan a hidratar la piel, proporcionando una piel de aspecto más suave y saludable durante más tiempo. Los antioxidantes que se encuentran en las naranjas ralentizar la producción de arrugas y así detienen el envejecimiento prematuro. De hecho el simple hábito de una naranja al día puede ayudarte a lucir joven incluso a los 50 años de edad.

3. Regulan la presión arterial

Las naranjas, al ser ricas en vitamina B6, ayudan a mantener la producción de hemoglobina y también ayudan a mantener bajo control la presión arterial debido a la presencia de magnesio y potasio. Por lo tanto estos elementos que se distinguen en su composición nutricional también funcionan como un grandioso protector del sistema cardiovascular.

4. Reducen el colesterol

Las naranjas son muy ricas en un tipo de fibra, llamada pectina que ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre. De hecho se cuenta con diversas referencias científicas que avalan sus beneficios, tal es el caso de este estudio, realizado a partir de compuestos aislados de la corteza de la naranja flavonas polimetoxiladas. Los resultados fueron sorprendentes ya que se comprobó que esta sustancia interviene positivamente en la reducción del colesterol LDL, inclusive más que algunos de los fármacos prescritos para ello, con la ventaja de que no presentan efectos secundarios.

5. Pocas calorías, mucha nutrición

Las naranjas son bajas en calorías y están cargadas de poderosos nutrientes. Una naranja de tamaño mediano contiene:

60 calorías

3 gramos de fibra

1 gramo de proteína

14 microgramos de vitamina A

70 miligramos de vitamina C

6% de la cantidad diaria recomendada de calcio

237 miligramos de potasio

15,4 gramos de carbohidratos

No contienen grasas, ni sodio

De tal modo que su bajo contenido calórico, hace completa justicia con su extraordinario aporte en nutrientes y es por ello que resultan un gran aliado para beneficiar el adelgazamiento. También brillan por su elevado contenido en agua, que es prácticamente el 87% de su composición, por lo tanto son sumamente hidratantes y en conjunto con su riqueza en minerales, se asocian con grandes cualidades para depurar al organismo.