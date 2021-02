Melania y sus aplausos a Trump después de que él preguntara: “¿Cómo lo hice, baby?”

La exprimera dama Melania Trump era la principal porrista del expresidente Donald Trump después de sus mítines.

Stephanie Winston Wolkoff, quien una vez fue asesora y confidente cercana de Melania, y sobre lo cual escribió un libro, dijo que el exmandatario llamaba a su esposa después de cada mitin político para preguntarle cómo había visto su actuación.

“¿Cómo lo hice, baby?”, le habría preguntado Trump a su esposa en más de una ocasión, según un reporte del Daily Mail.

“Creo que su manera de mostrar afecto el uno por el otro es que ella le diga lo maravilloso y grandioso que es”, dijo Winston Wolkoff.

El reporte del Mail fue retomado de un podcast de Hollywood Life esta semana.

Winston Wolkoff agregó que aunque Melania acudía poco a los mítines del exmandatario, ella siempre le enviaba aplausos y lo elogiaba por teléfono.

For the record, I had Trump kissing a fake Melania at a super-spreader rally on my 2020 bingo card. pic.twitter.com/F3ALR3KihY

— Ben Meiselas (@meiselasb) October 30, 2020