Despertó el Diablo: Manchester United aplasta 9-0 al Southampton e iguala al líder en la Premier

El Manchester United logró este martes su mayor goleada en 26 años al vencer por 9-0 a un Southampton que terminó el encuentro con nueve jugadores tras dos expulsiones por roja directa.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión en el primer minuto de Alexandre Jankewitz, que metió un planchazo a Scott McTominay y fue expulsado inmediatamente por el árbitro Mike Dean.

Con un jugador menos, el Southampton quedó a merced del Manchester United, que tranquilamente estuvo buscando el gol hasta que lo encontró en el minuto 18 en un centro que remató solo en el segundo palo Wan-Bissaka.

