Él es el supuesto novio de Pedro Sola al que le lleva 30 años

Pedro Sola es un personaje de la televisión mexicana muy querido que se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y buen humor, que siempre muestra en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Sin duda es uno de los conductores que no puede faltar en cada emisión del programa, pero una de las cosas que siempre ha desatado duda entre sus seguidores es su vida amorosa.

En alguna ocasión no tuvo problemas en responder a la polémica después de que se filtraron imágenes en donde aparece en compañía de un hombre notablemente menor que él y reveló que se encuentra muy enamorado de una persona que conoció por internet.

“Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, de repente alguien me escribe por correo electrónico y era muy interesante. Me cuestionaba una serie de cosas interesantes, yo le contesté y le dije: ‘Oye, no sé quién eres’.”, dijo Pedrito en entrevista para una revista de espectáculos mexicana.

Aunque no reveló su nombre, señaló que es un chico 30 años menor, originario de Tabasco y asegura que está muy feliz con su actual relación, además insiste en que fue algo que él no estuvo buscando y se dio de forma natural.

“En esa época yo tenía 54 años, él tenía 24 y vivía en Villahermosa. En ese momento me di cuenta de que hay jóvenes que les gustamos los viejos. Luego me dijo que se podía venir a vivir a México comisionado de su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa, no a un hotel’. Se vino para acá y aquí sigue, eso fue en el 2002″, mencionó el conductor.

Esto quiere decir que desde aquel entonces el conductor de ahora 74 años comenzó su relación más estable y duradera, pues lleva ya 19 años junto a la persona que admira de diferentes formas: “Es un tipo extremadamente inteligente, guapo, divertido, educadísimo, me llevo perfecto con su familia y él con la mía, ahí vamos”, expresó Sola.

Captan a Pedrito Sola con su pareja sentimental: pic.twitter.com/eXDfFJPjwK — Mister137 (@ElMister137) December 3, 2019

