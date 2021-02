Joven en coma durante la pandemia despierta y encuentra otro mundo

Un adolescente británico se topó con un mundo diferente al despertar de un coma después de 11 meses.

Joseph Flavill, de 19 años, cayó en coma el 1 de marzo de 2020 después de ser atropellado por un auto. Inglaterra entraría en cuarentena por coronavirus tres semanas después.

“No sabemos cuánto entiende él como fue su accidente antes del primer encierro, y es casi como si hubiera dormido durante toda la pandemia”, dijo su tía Sally Flavill Smith a Staffordshire Live. “¿Cómo se le explica la pandemia a alguien que ha estado en coma?”.

Según la información, el joven dio positivo de coronavirus durante su tiempo en coma, pero se recuperó. Su familia no lo puede visitar debido a las restricciones por la pandemia.

“Intentamos que sea lo más simple posible”, dijo Smith a The Guardian. “Realmente no tenemos tiempo para adentrarnos en la pandemia enormemente, simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando realmente pueda tener el contacto cara a cara, será la oportunidad de tratar de explicarle lo que ha sucedido”.

Joseph is my cousin and an incredibly amazing and brave young man. If you want to read more about his story please check out the website we made We’re also doing some much needed fundraising to support his recovery, please donate if you can https://t.co/pIIYUBqKpU

— Sarah (@sarahibarron27) February 2, 2021