La carta del IRS sobre cheques de estímulo que podría preocupar a algunos contribuyentes

El Servicio de Rentas Internas (IRS) envió por error cartas a contribuyentes en las que se les alertaba que su pago de estímulo fue utilizado para pagar deudas de impuestos.

En una entrada el pasado 28 de enero en IRS.gov, la agencia pidió a las personas que hayan recibido una notificación o Aviso CP21C a su dirección postal que la descarten ya que no tiene validez.

Se suponía que el documento que les debía llegar por correo a los residentes era uno con el aviso de que no se pudo procesar la declaración de impuestos de 2019 a tiempo para emitir el Pago de impacto económico o cheque de estímulo que le corresponde. El aviso por correo debía indicar lo siguiente: “La ley nos exige que enviemos los primeros Pagos de impacto económico antes del 31 de diciembre de 2020. No pudimos emitirle un cheque para esa fecha, por lo que no recibirá un Pago de impacto económico. Sin embargo, puede reclamar un Crédito de recuperación de reembolso en su declaración de impuestos de 2020 si es elegible”.

Pero en lugar de lo anterior, algunos destinatarios de la carta recibieron el aviso con información incorrecta que lee de la siguiente manera: “Aplicamos un crédito a su cuenta tributaria de 2007 debido a la nueva legislación. Usamos (compensamos) todo o parte de su pago de estímulo económico para pagar su impuesto federal según lo permita la ley”.

El comunicado del IRS especifica: “Este aviso no está correcto para nadie que lo haya recibido. Dado que no se emitió ningún pago, no se produjeron compensaciones. Pedimos disculpas por la confusión que esto pueda haber causado. Puede ignorar el aviso”.

“Crédito de reembolso de recuperación”

Las personas que no han recibido los cheques de estímulo para los que son elegibles, ya sea el primero, el segundo o ambos, deberán solicitar el pago o los pagos adeudados mediante un “Crédito de reembolso de recuperación” en la próxima declaración de impuestos, aún cuando no esté obligada a presentarle su información contributiva al IRS por nivel de ingresos.

Si la herramienta de rastreo de pago “Get My Payment” desde la página web de la agencia le especifica que su pago fue procesado, pero no lo recibe, puede solicitar un “seguimiento de pago”. De igual manera, si le llega al correo una una notificación o Aviso-1444 que indique que su pago ya fue tramitado, puede optar por esta herramienta. Aquí le explicamos cómo solicitar un “seguimiento de pago”

Otros datos sobre embargo de cheques de estímulo para deudas pendientes

El IRS además señaló que la ley CARES bajo la que se distribuyó el primer cheque de estímulo de $1,200 se le embargó el dinero a algunos beneficiarios para cumplir con deudas de manutención de menores. En cuanto a la segunda ronda aprobada en diciembre pasado no se confiscaron pagos para redirigirlos a deudas de pensión alimenticia o alguna otra deuda federal o estatal.