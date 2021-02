Malas noticias para Ryan García: Golden Boy Promotions no lo dejará pelear contra Manny Pacquiao

Ryan García, la estrella naciente del boxeo, se emocionó en exceso hace unos días y anunció en sus redes sociales que tenía en puerta una pelea contra Manny Pacquiao, la cual entre más días pasan, más se diluye, a tal grado que ahora su promotora dijo que no hay posibilidad de que se lleve a cabo.

Está claro que al llamado “Nuevo Golden Boy” le emocionaba de sobremanera esta posible pelea y tal vez por eso se aventuró a revelarla, pero unos días después Manny Pacquiao salió a ponerle freno diciendo que no estaba cerrada y su promotora ya sepultó cualquier esperanza del californiano.

Erick Gómez, presidente de Golden Boy Promotions fue el encargado de dar las malas noticias para Ryan García y todos aquellos que esperaban ver la pelea, ya que pese a que el equipo de Pacquiao los buscó, no la tomarán.

“No hay nada que hablar de eso, sí nos contactaron, pero resulta que no hay nada que hablar, esa pelea no se va a dar”, explicó tajante en entrevista para ESPN.

"There's nothing to talk about there," Golden Boy executive Eric Gomez told ESPN. "They contacted us, but it turns out there's nothing to talk about. That fight isn't going to happen."https://t.co/yNmsnfjMYY

— One Sports (@OneSportsPHL) January 31, 2021