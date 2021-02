Identifican al sospechoso de pornografía infantil que asesinó a dos agentes del FBI en Florida

Autoridades federales identificaron al sospechoso de pornografía infantil que embosco a agentes del FBI el martes en Sunrise, Florida.

David Lee Huber, de 55 años, fue identificado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de los agentes especiales Daniel Alfin y Laura Schwartzenberger. El sujeto hirió a otros tres miembros del FBI antes de quitarse la vida.

Los dos agentes del FBI fallecidos durante la operación en Sunrise fueron emboscados por el sospechoso en su vivienda, quien les disparó a través de la puerta con un rifle.

Huber, de 55 años, trabajó como ingeniero de sistemas y tenía a su nombre dos empresas de tecnología, Huber Computer Consulting y Computer Troubleshooters 0512 Inc., según registro comerciales citados por The Washington Post.

David Lee Huber, white male, gun owner, cop killer.

