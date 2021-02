Salma Hayek estrena “Bliss” junto a Owen Wilson: “Es una película audaz”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Isabel (Salma Hayek), una mujer que vive en la calle, intenta convencer a Greg (Owen Wilson) de que este mundo no es real, de que hay un universo paralelo donde todo es felicidad.

Pero Greg ya no sabe si Isabel es o no producto de su imaginación, a pesar de que le brinda algunas pruebas.

Esa es la premisa de Bliss, el filme dirigido por Mike Cahill (Another Heart) que estrena este viernes en Amazon Prime Video, con la mexicana como protagonista.

“Me pareció algo muy original, diferente, hago dos personajes en uno, eso es muy interesante siempre para una actriz. Había que ser valiente porque es una película audaz, que toma muchos riesgos, eso te mantiene viva, hambrienta.

“Son drogadictos y lo que viven es una fantasía para escapar de su realidad”, explicó Hayek en videollamada.

Greg es un hombre recién divorciado, que acaba de ser despedido de su trabajo y que apenas puede relacionarse con sus hijos. En medio de esa tempestad, Isabel aparece de pronto en su vida para convencerlo de que todo eso es una mentira.

Y entonces emprenderán un viaje a ese universo paralelo, donde apenas una docena de personas es real y domina el mundo. Aunque Greg tendrá sus dudas cuando su hija trata de buscarlo y rescatarlo de su situación.

“La película habla de realidades paralelas, de cómo creamos ‘blisses’, un mundo perfecto y otro feo. De alguna manera creo que ahora con la Covid nos hemos dado cuenta de que las cosas importantes y valiosas no son caras: el amor, la familia, la salud.

“Y ahora, con este encierro de un año, vemos cómo se aprecian las cosas que se nos hacían comunes, como salir con amigos, cenar, ver a la gente reírse o estar enojados, ya no se sabe con el cubrebocas”, mencionó la nominada al Óscar.

La veracruzana espera que la gente disfrute desde casa este filme, que había sido pensado para las salas.

“Soy una romántica del cine. Amo el cine, me da mucha tristeza que se pierda el ritual de ir al cine, ese cuarto oscuro con una ventana, entre extraños, que se abre y viajamos todos a un lugar medio inesperado que no es el nuestro, es una experiencia colectiva”.

Para Hayek, trabajar con Owen fue una grata experiencia, porque es un actor que gusta de improvisar, antes que ensayar.

“La primera vez que nos vimos, fue a mi casa. Cuando llegó Owen me pidió algo de comer, comida mexicana, con mucho chile. Yo cociné porque no había nadie. Le hice una quesadilla, le di chile rellenos y frijoles… todo… Acabó de comer y se fue. No quiso ensayar, dijo que ya lo tenía claro, que iba a improvisar. Y cuando llegamos al set fue impresionante”, relató.

Ella, en cambio, trabajó mucho con Cahill en su look y su energía, pues no quería repetir fórmulas.

“Mike quería que fuera una ‘homeless’, vivo en la calle, pero al mismo tiempo soy una artista, hago del hogar de la calle un lugar interesante, para ella no es triste, porque no es real, lo disfruta, es bastante artística, en su aspecto físico debíamos reflejar eso y era difícil porque ya se ha visto todo… Eso nos hizo empujar la imaginación”, contó la actriz.

Sigue leyendo: Salma Hayek explica la razón de tantos posados en bikini en su Instagram