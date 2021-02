Troleo épico: Burger King se burló de la ausencia de Eden Hazard con el Real Madrid

Este miércoles el mediocampista del Real Madrid, Eden Hazard, fue diagnosticado con una lesión muscular que lo dejará fuera de circulación por más de un mes, lo que causó la burla de una de las cadenas de comida rápida más conocidas del mundo.

Fue a través de la cuenta de redes sociales de Burger King España que salió el dardo envenenado, cuando compartieron un tuit que publicó originalmente de El Chiringuito, en el que el programa deportivo menciona la ausencia del jugador en el entrenamiento y pregunta: “¿Por qué no ha entrenado?”

Pues la cadena de hamburguesas respondió la pregunta sobre el tuit: “2×1 en Burger King”, en tono de broma, remontándose a aquella época en la que el club blanco adquirió al mediocampista y este subió de peso rápidamente hasta el punto en el que la gente comenzó a burlarse de él y a adjudicarle que su conocido gusto por las hamburguesas fue lo que lo hizo lucir fuera de línea.

Real Madrid officials dey vex for Eden Hazard as e don become fat since e sign for them.

