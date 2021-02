Gana 2 millonarios premios de lotería tras salir premiada durante 2 días consecutivos

Doble golpe de suerte el que ha tenido una mujer de Idaho llamada Orlene Peterson, la cual se ha llevado 2 grandes premios de lotería al salir ganadora en 2 días de forma consecutiva.

El pasado viernes, la mujer se detuvo en una tienda de Albertsons para comprar varios billetes de “raspadito”, entre ellos uno del sorteo “Grand Fortune”, en cual le hizo ganar $200,000 dólares.

Al día siguiente, Peterson acudió ahora una tienda Fred Meyer en donde nuevamente compró un billete de lotería, esta vez de un sorteo llamado “Comin ‘In Hot’, el cual increíblemente, también resultó ser ganador.

“Cuando lo escaneé y dije que tenía que reclamarlo en la lotería, pensé que tal vez eran $1,000. Nunca imaginé que serían $300,000 y que sucedió de nuevo. ¡Al día siguiente!”, comentó la ganadora cuando fue a reclamar sus premios en las oficinas de la Lotería de Idaho.

