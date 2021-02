Plan bipartidispa avanza en Senado con ‘Dream Act’ para otorgar ciudadanía a ‘dreamers’

Los senadores demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) patrocinan la ‘Dream Act’ que permitiría a los ‘dreamers’ obtener la ciudadanía.

Durbin presentó el proyecto en el pleno y recordó que hace 20 años lloró cuando lo puso a consideración por primera vez.

“Hace veinte años, fui al piso del Senado para presentar el Dream Act por primera vez. Estoy orgulloso de hacerlo una vez más hoy. Es hora de arreglar finalmente nuestro sistema de inmigración roto”, dijo el demócrata.

To all the #Dreamers out there, let me tell you this: passing the #DreamAct is still my highest priority. This is the year. This is the time. #WeAreHome pic.twitter.com/aPNEKf4SPh

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) February 4, 2021