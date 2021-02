Felicitaciones por doquier: El mundo del fútbol se rinde ante Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este 5 de febrero Cristiano Ronaldo está cumpliendo un año más de vida y a lo grande, ya que a sus 36 años continúa con un nivel envidiable; para muestra, basta recordar que hace unos días se convirtió en el máximo anotador histórico en partidos oficiales. Por esto y todos los éxitos que ha cosechado en su carrera, el mundo del fútbol se rindió ante él y lo felicitó hoy miércoles por dar una vuelta más al sol.

Medios de comunicación, clubes deportivos, compañeros, amigos y familia se sumaron a la celebración a través de redes sociales y le desearon lo mejor para el resto de su vida: desde su club actual hasta sus exequipos el Sporting y el Manchester United le dedicaron un mensaje; también lo hicieron su pareja Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Junior, así como una gran cantidad de medios, futbolistas y exfutbolistas.

Aquí te compartimos algunas de las muestras de cariño que se esparcieron en redes sociales.

O melhor do mundo, o 𝐦𝐞𝐥𝐡𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 👑 36 anos de uma qualidade fora de série. Parabéns, @Cristiano! 🐐 #MadeInSporting pic.twitter.com/R5bL2JXhby — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 5, 2021

36 anos de talento, superação e muita paixão por Portugal. 🇵🇹 Parabéns, capitão! #VamosTodos #VamosComTudo 🎥 @Canal_11Oficial 36 years of talent, achievements and a lot of passion for #TeamPortugal. Happy birthday #CR7! pic.twitter.com/fbddLTyfWN — Portugal (@selecaoportugal) February 5, 2021

Happy birthday, Cristiano Ronaldo 🎂🎉🎁 What records can he still break aged 3⃣6⃣? ⬇#UCL — UEFA.com (@UEFAcom) February 5, 2021

🎈 Devorador de récords y acumulador de títulos, hoy cumple años un grande entre los grandes…🤩 🎉 ¡𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨! 🎂#UCL | @Cristiano pic.twitter.com/p67pQSz661 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 5, 2021

¡Feliz cumpleaños 3️⃣6️⃣, @Cristiano! 🎉🥳 Pasan los años y no deja de brillar, de hacer goles, de marcar la diferencia, de romper récords… pic.twitter.com/g7UlMLbWMx — Goal en español (@Goal_en_espanol) February 5, 2021

🎂 El máximo goleador de la historia del fútbol está de cumpleaños. ¡Felices 36, Cristiano Ronaldo! 🏆 763 goles. 33 títulos. 5 Balones de oro. 4 Botas de oro. 👇 ¿Existe una palabra para definirlo? 👇 #FutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/BtrdTQVXpd — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 5, 2021

#VIRALxSDM 📲⚽️

EL PANITA DE CUADRADO🔥

Juan Guillermo🇨🇴 se unió a las felicitaciones y le envío un mensaje por su cumpleaños a Cristiano Ronaldo🇵🇹 su compañero en la Juventus 🇮🇹 pic.twitter.com/GRDvx7H7CL — Saque de Meta (@Saquedemeta10) February 5, 2021

Marcelo no seu Instagram: "Parabéns mané muita saúde e amor pra vc @Cristiano Época Boa" Que saudade dessa dupla!!!! pic.twitter.com/EzS5DGSt1K — CRISTIANO BRASIL 🇧🇷🇵🇹 (@CRISTIAN0BRASIL) February 5, 2021

Cabe mencionar que, al cierre de esta nota ni su exclub el Real Madrid, ni su archirrival Lionel Messi, ni Pelé, el dueño de varios récords que rompió, lo han felicitado.