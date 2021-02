¡Nueva acusación! Marilyn Manson tiene en su casa una habitación para violar

Hasta el momento, son al menos seis las mujeres que han acusado a Marilyn Manson, de 52 años, de abuso emocional, físico y sexual. Quien encabezó estas revelaciones fue su ex pareja, Evan Rachel Wood, al denunciar en sus redes sociales que Brian Warner, nombre real de Marilyn, abusó de ella durante años.

Y una nueva voz se ha alzado en su contra. Se trata de la cantante norteamericana Phoebe Bridgers quien, en una serie de tuits, apoyó a las víctimas que lo acusan y describió cómo se enteró que el roquero tiene un lugar especial en su casa para violaciones.

“Fui a su casa cuando era una adolescente junto a un grupo de amigos. Yo era una gran admiradora, y mientras recorríamos el lugar, se refirió a una de las habitaciones como el ‘cuarto de las violaciones'”, confesó la cantante en su red social.

En su momento Bridgers creyó que se trataba de una broma o un ejemplo de su retorcido sentido del humor: “Pensé que solo era el horrible sentido del humor de un chico de fraternidad. Dejé de ser fan”, decía en su tuit.

The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic.

— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021